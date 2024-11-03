Trabzonspor'a üst üste 2 penaltı birden

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında VAR uyarıları sonrasında iki penaltı birden kazandı.

İLK PENALTI

Maçın 52. dakikasında Okay Yokuşlu ile Alexander Djiku arasındaki pozisyon sonrası Trabzonspor penaltı kazandı. Köşe vuruşunda Okay Yokuşlu'nun ceza alanı içinde çektiği şuta müdahale etmek isteyen Djiku, rakibini düşürdü.Pozisyonun ardından oyuna sağlık ekipleri dahil oldu ve iki oyuncuya da tedavi yapıldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Oğuzhan Çakır, Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe'de Alexander Djiku pozisyonun ardından sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. 59. dakikada topun başına geçen Simon Banza durumu 1-1'e getirdi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

BİR PENALTI KARARI DAHA

Maçın 60. dakikasında ceza alanında topla buluşan Simon Banza, Çağlar Söyüncü ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın 64. dakikada Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemeye davet etti ve pozisyonu inceleyen Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Simon Banza 67. dakikada durumu 2-1'e getirdi.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS