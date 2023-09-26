Trabzonspor'a karşı destansı bir geri dönüş yapan Hatayspor'da boğaz düğümleyen Atsu detayı

Türkiye'nin yaşadığı Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu, dün oynanan Hatayspor-Trabzonspor maçında yeniden akıllara geldi. Karşılaşmanın 96:01'inci dakikasında gelen galibiyet golü kulübün Süper Lig'deki en geç atılan 2. galibiyet golü oldu. En geç galibiyet golü ise 96:51 ile hala Atsu'ya ait.