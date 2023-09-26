Trabzonspor'a karşı destansı bir geri dönüş yapan Hatayspor'da boğaz düğümleyen Atsu detayı
Türkiye'nin yaşadığı Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu, dün oynanan Hatayspor-Trabzonspor maçında yeniden akıllara geldi. Karşılaşmanın 96:01'inci dakikasında gelen galibiyet golü kulübün Süper Lig'deki en geç atılan 2. galibiyet golü oldu. En geç galibiyet golü ise 96:51 ile hala Atsu'ya ait.
Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, sahasında Trabzonspor'u 2 farklı geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Hatayspor karşılaşmanın galibiyet gölünü 96:01'inci dakikada atarken deprem felaketinde Christian Atsu'nun kulüp rekoru yeniden akıllara geldi.
EN GEÇ GALİBİYET GOLÜ HALA ATSU'NUN
Hatayspor'un 96:01'inci dakikada attığı golü, kulüp tarihinde atılmış en geç 2. galibiyet golü aldı. Bu alanda rekor ise deprem felaketinde hayatını kaybeden Christian Atsu'ya ait. Atsu, 5 Şubat 2023 tarihinde 96:51'inci dakikada attığı golle takımına zaferi getirmişti.
ENKAZ ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ
6 Şubat gecesi ise Atsu, Kahramanmaraş merkezli depremde Rönesans Sitesi'nde enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.