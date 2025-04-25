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Trabzonspor'a Gençlik Ligi'nde finali getiren şahane gol

Trabzonspor'a Gençlik Ligi'nde finali getiren şahane gol
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Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Salzburg'u 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Mücadelede takımının ikinci golünü kaydedip final biletini getiren Boran Başkan'ın attığı gol büyük yankı uyandırdı.

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19 takımı ile Salzburg U19 karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanarak finale yükseldi ve finale yükselen ilk Türk takımı olma başarısını gösterdi.

BORAN BAŞKAN'DAN SON DAKİKADA MUHTEŞEM GOL

Karşılaşmanın 90. dakikasında Trabzonspor'un ikinci golünü kaydeden Boran Başkan'ın attığı gol maça damga vurdu. Genç oyuncu, ceza sahası dışından yerden sert bir vuruş yaparak köşeden topu ağlara yolladı ve takımını finale taşıdı. Bu gol sosyal medyada büyük yankı oluşturdu.

İşte Boran Başkan'ın attığı o gol;

Trabzonspor'a Gençlik Ligi'nde finali getiren şahane gol!

Trabzonspor'a Gençlik Ligi'nde finali getiren şahane gol!

Trabzonspor'a Gençlik Ligi'nde finali getiren şahane gol!

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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