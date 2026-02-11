Haberler

Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi müjde

Güncelleme:
Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da Paul Onuachu, takımla çalışmalara başladı. Bordo-mavili takımda Oleksandr Zubkov'un durumu ise belirsizliğini koruyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Papara Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

ISINMA ÇALIŞMALARI

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, ısınma çalışması yaptı. İdman, rondo ve taktik çalışmayla sona erdi.

ONUACHU TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Hafta sonu Samsunspor ile oynanan lig maçında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle 2 gün dinlendiren golcü oyuncu Paul Onuachu da antrenmanda yer aldı ve takımla çalıştı. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Oleksandr Zubkov'un durumu ise belirsizliğini koruyor. Ukraynalı futbolcu, Fenerbahçe maçında sahada olmak istediğini teknik direktör Fatih Tekke'ye iletti. Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını çarşamba günü yapacağı idmanla sürdürecek.

Cemre Yıldız
