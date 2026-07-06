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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kampına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki ilk antrenmana yeni transferler Malinovskyi, Saviolo, Karadeniz, Mimaroğlu ve Kabasakal da katıldı. Birinci etap kampı 21 Temmuz'a kadar sürecek.

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kampı çalışmalarına başladı.

Bordo-mavili ekip, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başlayan antrenmanda, Trabzonspor'un kadrosuna dahil ettiği Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakal da yer aldı.

Karadeniz ekibi birinci etap kamp çalışmalarını 21 Temmuz'a kadar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam edecek.

Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu
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