Trabzonspor'da 2025 yılı böyle geçti

Trabzonspor, sıkıntılı başladığı 2025 yılını hem sportif hem de ekonomik anlamda yükselişle tamamladı. Bordo-mavililer, düşük bütçeyle kurduğu kadroyla Süper Lig'de üst sıraları zorlayarak zirve yarışının içinde kalırken, gerçekleştirdiği rekor oyuncu satışıyla da mali anlamda önemli bir adım attı.

Karadeniz ekibi, 2025 yılında Trendyol Süper Lig'de 37, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 8 olmak üzere toplam 45 resmi karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer bu maçlarda 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak yüzde 53'lük galibiyet oranı yakaladı.

Ligde istikrar sağlandı

Trabzonspor, 2025 yılında Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezonu 51 puanla 7. sırada tamamladı.

Kupa finalinde hüsran

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise hedeflediği mutlu sona ulaşamadı. Bordo-mavililer, kupada oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, 14 Mayıs 2025'te Gaziantep'te oynanan finalde Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak kupayı kaybetti. Bordo-mavililer, bir önceki sezon finalinde de Beşiktaş'a 3-2 yenilmişti.

Son 6 ayda yükseliş

Trabzonspor, 2025 yılının özellikle son 6 aylık bölümünde yükseliş grafiği çizdi. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 35 puan topladı ve 3. sıraya yerleşti. Karadeniz ekibinin lider Galatasaray ile puan farkı 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile ise 4 oldu.

Teknik adam değişikliği

Bordo-mavililerde 2025 yılında Şenol Güneş ve Fatih Tekke olmak üzere iki teknik direktör görev yaptı. Ligde istenilen sonuçların alınamaması üzerine, 5. kez takımın başına geçen Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezonun 27. haftasında Hatayspor mağlubiyetinin ardından 32 puanla 11. sırada bulunan Trabzonspor'da göreve Fatih Tekke getirildi.

Tekke yönetiminde toparlanan bordo-mavililer, geçen sezonu 51 puanla 7. sırada tamamladı. Bu sezon ise 35 puanla 3. sıraya yükselerek çıkışını sürdürdü.

Derbi kazanamadı

Trabzonspor, 2025 yılı boyunca oynadığı derbi maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı. Bordo-mavililer, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile lig ve kupa olmak üzere toplam 7 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte yalnızca 2 beraberlik alabildi, 5 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Özellikle Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyet, sezonun en ağır yenilgilerinden biri oldu.

12 oyuncu kadroya katıldı

Trabzonspor, 2025 yılında 12 oyuncu transfer etti. Bordo-mavililer, 11 yabancı ve 1 yerli futbolcuyu kadrosuna kattı. Yerli transfer olarak Mustafa Eskihellaç'ı renklerine bağlayan Karadeniz ekibi; Folcarelli, Zubkov, Sikan, Onana, Muçi, Onuachu, Augusto, Olaigbe, Oulai, Pina ve Bouchouari'yi transfer etti.

Rekor satış

Bordo-mavili kulüp, 2025 yılında Türk futbol tarihinin en yüksek satışına imza attı. Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır'ı 36 milyon Euro bedelle Galatasaray'a transfer ederek rekor kırdı.

Ayrıca Eren Elmalı, Umut Güneş, Serkan Asan, Borna Barisic, Umut Bozok, Enis Destan ve Enis Bardhi ile yollar ayrıldı. Mendy, Lundstram, Cham, Draguş ve Poyraz Efe Yıldırım ise kiralık olarak gönderildi.

Borç 3 milyar 698 milyon TL

Trabzonspor'un son mali genel kurulda açıkladığı net borç 3 milyar 698 milyon 204 bin TL oldu. Yönetim, mali disiplinden taviz vermeden sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedeflerken, transfer politikasını da bütçe dengelerini zorlamayacak şekilde yürütüyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın öncelikli hedefleri arasında borcun sıfırlanması yer alıyor.

Gayrimenkul hamlesi

Bordo-mavili kulüp, kulübün geleceğine yönelik önemli bir gayrimenkul yatırımı gerçekleştirdi. Daha önce irtifak hakkına sahip olduğu ve "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alan için Emlak Konut GYO A.Ş. ile protokol imzalayan Trabzonspor, Akyazı ile birlikte yeni arazileri de bünyesine kattı. Kulüp yönetimi, bu alanlardan düzenli ve sürdürülebilir gelir elde etmeyi hedefliyor.

Sakatlıklar kadroyu etkiledi

Trabzonspor'da sezon boyunca yaşanan sakatlıklar kadro dengesini bozdu. Nwakaeme ile başlayan, Visca ve Savic ile devam eden sakatlık süreci teknik heyeti zorladı.

Sezon başında Kocaelispor maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi geçici olarak donduruldu. Ardından Edin Visca'nın sezonu kapatan sakatlığı sonrası onun sözleşmesi de askıya alındı. Daha sonra Nwakaeme'nin sözleşmesi yeniden aktif hale getirildi. Nijeryalı oyuncunun önümüzdeki haftalarda forma giymesi bekleniyor.

Her iki futbolcunun da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. - TRABZON