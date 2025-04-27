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Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi Finali için Dev Ekranlarla İzlenecek

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi Finali için Dev Ekranlarla İzlenecek
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Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona ile karşılaşacak. Taraftarlar, Atatürk Alanı ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranlardan maçı izleyebilecek. Etkinlik öncesi müzik ve gösteriler olacak.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi finalinde yarın İspanya temsilcisi Barcelona ile oynayacağı karşılaşmayı, bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı ve Avni Aker Millet Bahçesi'ndeki dev ekranlardan izleyebilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile yarın saat 19.00'da karşılaşacak olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın tarihi mücadelesi için Atatürk Alanı ve Avni Aker Millet Bahçesi'ne dev ekran kurulacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte, Trabzonspor taraftarının final coşkusunu birlikte yaşayacakları aktarılan açıklamada, "Dev ekranlar sayesinde futbolseverler, Avrupa'nın zirvesindeki bu tarihi karşılaşmayı bir arada izleme fırsatı bulacak. Maç öncesi saat 16.00'da her iki alanda DJ performans ve sahne gösterileri düzenlenecek." denildi.

Açıklamada, maçı izlemeye tüm taraftarlar davet edilerek, "Bütün vatandaşlarımızı, genç futbolcularımızın tarih yazacağı bu önemli maçı birlikte izlemeye ve zafer coşkusunu omuz omuza yaşamaya davet ediyoruz. Kupayı şehrimize getireceklerine inandığımız gençlerimize başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
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