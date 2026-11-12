Trabzon Tonya'da Tonyaspor-Yomra Yıldırım maçında kavga çıktı, 5 futbolcu yaralandı

Trabzon Tonya'da Tonyaspor-Yomra Yıldırım maçında kavga çıktı, 5 futbolcu yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon 1'inci Amatör Lig'de Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK arasında oynanan maçta çıkan kavgada 5 futbolcu yaralandı. Yüzlerine aldıkları darbelerle yaralanan futbolcular ambulanslarla Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.
TRABZON'da Tonyaspor ile Yomra Yıldırım Spor Kulübü arasında oynanan Trabzon 1'inci Amatör Lig karşılaşması sırasında sahada yaşanan kavga sonrası yaralanan 5 futbolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tonya ilçesinde Trabzon 1'inci Amatör Ligi'nde mücadele eden Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK, Tonya Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Tonyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında bulduğu golle farkı 2'ye çıkaran Tonyaspor karşısında konuk ekip, 64'üncü dakikada skoru 2-1'e getirdi.
Karşılaşmanın 88'inci dakikasında yaşanan ikili mücadelenin ardından futbolcular arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 5 futbolcu yaralandı. Yüzlerine aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan futbolcular, olay yerine gelen ambulanslarla Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.