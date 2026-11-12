Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon Tonya'da Tonyaspor-Yomra Yıldırım maçında kavga çıktı, 5 futbolcu yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Tonya'da Tonyaspor-Yomra Yıldırım maçında kavga çıktı, 5 futbolcu yaralandı Haber Videosunu İzle
Trabzon Tonya'da Tonyaspor-Yomra Yıldırım maçında kavga çıktı, 5 futbolcu yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon 1'inci Amatör Lig'de Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK arasında oynanan maçta çıkan kavgada 5 futbolcu yaralandı. Yüzlerine aldıkları darbelerle yaralanan futbolcular ambulanslarla Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TRABZON'da Tonyaspor ile Yomra Yıldırım Spor Kulübü arasında oynanan Trabzon 1'inci Amatör Lig karşılaşması sırasında sahada yaşanan kavga sonrası yaralanan 5 futbolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tonya ilçesinde Trabzon 1'inci Amatör Ligi'nde mücadele eden Tonyaspor ile Yomra Yıldırım SK, Tonya Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Tonyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında bulduğu golle farkı 2'ye çıkaran Tonyaspor karşısında konuk ekip, 64'üncü dakikada skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 88'inci dakikasında yaşanan ikili mücadelenin ardından futbolcular arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 5 futbolcu yaralandı. Yüzlerine aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan futbolcular, olay yerine gelen ambulanslarla Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Halıya sarılı ceset, 'Beşiktaş' saldırısını gerçekleştiren çeteye uzandı! Çok sayıda kişi gözaltında

Halıya sarılı ceset, kanlı saldırıya uzandı! 25 kişi gözaltında
MSB'den Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddiasına yanıt

MSB’den, Somali’ye 15 bin asker gönderileceği iddiasına yanıt
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kaybolan Sefa Soyalp soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı

Sefa'nın kaybolduğu gece oraya gitmiş! Yıllar sonra gözaltında
Bakan Çiftçi'den Sercan Sayal mesajı: Kaçış yok

Suç örgütlerine net mesaj: Dünyanın neresine giderse gitsinler...

Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den

21 yaşındaki yıldızı istiyor, ama bir sorun var

Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü! Hepsini tek tek çıkardı

Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü! Hepsini tek tek çıkardı
Demet Evgar'dan şaşırtan itiraf: Oyuncu olmak için açlık grevi yaptım, 38 kiloya düştüm

Ünlü oyuncudan itiraf: Açlık grevi yaptım, 38 kiloya düştüm
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11

Belçika'yı yıkacak 11'i belirledi! İşte tüm detaylar
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

Bir yasak aşk daha! Patronun koltuğu gidiyor