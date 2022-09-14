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Trabzon spor: Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

Spor Haberleri

Trabzon spor: Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

Trabzon haberler... UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Kızılyıldız, Trabzon'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Kızılyıldız, Trabzon'a geldi.

Sırbistan temsilcisi, özel uçaka geldiği Trabzon Havalimanı'ndan işlemlerin ardından ayrılarak otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

Kafilede, Kızılyıldız Futbol Kulübü Başkanı Svetozar Mijailovic ile bazı yöneticiler de yer aldı.

Kızılyıldız, saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapacağı antrenmanla yarınki maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Spor

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