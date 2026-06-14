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Yeşilay'ın 13. Geleneksel Bisiklet Turu Trabzon, Ordu ve Rize'de Gerçekleştirildi

Yeşilay'ın 13. Geleneksel Bisiklet Turu Trabzon, Ordu ve Rize'de Gerçekleştirildi
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Trabzon, Ordu ve Rize'de 'Sağlığın keyfini birlikte sürelim' temasıyla düzenlenen 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, valiler ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Trabzon'da Tabakhane Köprüsü'ne kadar pedal çevrilirken, Ordu'da sağanak yağış altında süren etkinlikte Akyazı Kurtuluş Parkı'na ulaşıldı. Rize'de ise yağmura rağmen 10 kilometrelik güzergahta pedal çevrildi ve program hediyelerle sona erdi.

Trabzon, Ordu ve Rize'de, "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" temasıyla 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Trabzon'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle Yeşilay tarafından organize edilen tura katılmak için 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen bisikletliler, Tabakhane Köprüsü'ne kadar pedal çevirdi.

Vali Tahir Şahin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun da bisikletleriyle katıldığı etkinlik, başlangıç noktasında tamamlandı.

Program kapsamında, voleybol, basketbol, bilek güreşi gibi çeşitli etkinlikler yapıldı.

Ordu

Ordu'da da 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanan bisikletliler, Akyazı Mahallesi Kurtuluş Parkı'na kadar pedal çevirdi.

Sağanak altında gerçekleşen programa, Vali Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de katıldı.

Rize

Rize'deki program ise 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Katılımcılar, yağmura rağmen 10 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Yeşilay Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, gönüllüler ve vatandaşların katıldığı etkinlik, kura ile belirlenen kişilere çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Hatice Diler
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