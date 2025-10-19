Haberler

Trabzon Of'ta 1. Off-Road Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

Trabzon Of'ta 1. Off-Road Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi
Trabzon'un Of ilçesinde, kaymakamlık, belediye ve Of Off-Road Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 1. Off-Road Festivali'nde, 25 ilden 80 ekip zorlu engelleri aşmak için yarıştı. Katılımcılar, çamurlu parkurda adrenalin dolu anlar yaşadı.

Trabzon'un Of ilçesinde kaymakamlık, belediye ve Of Off-Road Spor Kulübü iş birliğiyle 1. Off-Road Festivali yapıldı.

İlçe stadının yanındaki alanda düzenlenen festivalde, çamurlu parkurda zorlu engelleri geçerek ilerleyen ekipler, yarışı en kısa sürede bitirmek için mücadele etti.

Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki parkurda 25 ilden 80 araç yarıştı. Arızalanan bazı araçlar ise iş makinesine bağlanarak çekildi.

Yarışları izlemeye gelen Of Kaymakamı Eşref Akça ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da araç çıkışlarının startını verdi.

Kaymakam Akça, katılımcılara teşekkür ederek, "Belediyemize ve Of Off-Road Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 gündür buradaki program için mücadele ediyorlar." dedi.

Belediye Başkanı Sarıalioğlu ise ilçenin off-road alanında da adından söz ettireceğini ifade ederek, "Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Sivas ve Kahramanmaraş gibi farklı illerden gelenlere teşekkür ediyorum. Çok güzel başladı, inşallah güzel bir şekilde sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

Katılımcı sayısından memnun olduklarını dile getiren Of Off-Road Kulübü Başkanı Mehmet Ali Şahin de "Pistimiz 2 kilometre ama tam anlamıyla çukur ve kuyularıyla off-road parkuru yaptık. Adrenalin yaşamak isteyenler burada. Herkese buraya geldiği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor
