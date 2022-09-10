Trabzon haberleri! TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 1461 Trabzon FK: 1 Spor Haberleri Trabzon spor haberi | TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında Silahtaroğlu Vanspor FK, evinde 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kaldı. Stat: Atatürk Hakemler: Ali Yılmaz xx, Ferhat Çalar xx, Nezihi Aytar xx, Alkan Parsak xx S. Vanspor FK: Haydar Yılmaz xx, Miraç Acer xx, Furkan Sakı xx, Uğur Adem Gezer xx, Erkul Küçük xx (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 84 ?), Barış Sağır xx, Muhsin Yıldırım xx (Umut Sözen dk. 57 x), Muhammed Ali Doğan xx, Uğur Can x (Emrah Tacir dk. 70 x), Sabit Hakan Yılmaz xx (Furkan İnce dk. 70 x), Batuhan Karadeniz xx 1461 Trabzon FK: Özkan Karabulut xx, Mustafa Berkan Aydeniz x, Onur Akdeniz x, Muammer Denizhan Taşkan x (İsmail Haktan Odabaşı dk. 78 x), Tunahan Ergül x, Berkay Sefa Kara x (Atalay Yıldırım dk. 88 x), Ahmet Abdullah Çakmak x (Salim Farsak dk. 68 x), Arif Morkaya x, Ali Eren İyican x, Mert Özmen x, Fuat Bavuk x Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 45+7 pen.), (Vanspor FK), Ahmet Abdullah Çakmak (dk. 27) (1461 Trabzon FK) Sarı kartlar: Muhsin Yıldırım, Sabit Hakan Yılmaz, Barış Sağır, Muhammed Ali Doğan, (Vanspor FK), Fuat Bavuk, Ali Eren İyican, Onur Akdeniz, Mehmet Ak (TD) (1461 Trabzon FK) - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Mustafa Kemal Atatürk 1461 Trabzon Ali Yılmaz Spor Haberler

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