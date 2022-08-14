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Trabzon haberi! Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzon haberi! Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzon haberler... Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 16 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı Kopenhag maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 16 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı Kopenhag maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik ısınma ile başlayan antrenman 5'e 2 çalışmasının ardından geniş alan oyunları ile tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın Kopenhag'a giderek karşılaşma öncesi son antrenmanını Parken Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

AA / Hasan Taşcan - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Spor Haberler

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