Trabzon spor haberleri: Trabzonspor, Danimarka'dan döndü Spor Haberleri Trabzon habere göre UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, kente döndü. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, kente döndü. Bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla öğle saatlerinde havalandıkları Kopenhag'dan yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a ulaştı. Havalimanı çıkışında az sayıda taraftar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla fotoğraf çektirerek forma imzalattı. Ahmetcan Kaplan, kafilede yer almadı Trabzonspor'da Ajax'a transferi tamamlanma aşamasında olan genç oyuncu Ahmetcan Kaplan, kafilede yer almadı. Ajax ile sözleşme imzalaması beklenen oyuncu, Danimarka'dan kente dönmeyerek Hollanda'ya geçti. Spor AA / Hasan Taşcan Trabzonspor Danimarka Trabzon Spor Haberler

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