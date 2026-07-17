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Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın Trabzon etabı başladı

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2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın Trabzon etabı 29 takımın katılımıyla başladı. İran, Ürdün, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna'dan sporcuların da yer aldığı turnuva 19 Temmuz'a kadar sürecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası 2026 Bioderma Pro Beach Tour Voleybol Turnuvası'nın Trabzon etabı başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya 32 erkek ve 26 kadından oluşan 29 takım katılıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Plaj Voleybolu Sorumlusu Gültekin Tekinalp, AA muhabirine, 19 Temmuz'a kadar devam edecek turnuvaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Turnuvanın Trabzon'da geçen sene ilk kez düzenlendiğini hatırlatan Tekinalp, bu yıl İran, Ürdün, Gürcistan, Rusya ve Ukrayna'dan da sporcuların yarışlara katıldığını dile getirdi.

Tekinalp, Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen turnuvaların ardından sezon sonunda Türkiye ve uluslararası şampiyonun belirleneceğini sözlerine ekledi.

Bir sonraki turnuvanın Bartın'da düzenleneceğini kaydeden Tekinalp, organizasyona ilgi gösteren sporseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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