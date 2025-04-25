Trabzon'da UEFA Gençlik Ligi final sevinci

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor'un başarısı kentte sevinçle karşılandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kurulan dev ekran önünde bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, yağmura rağmen 90 dakika boyunca mücadeleyi takip etti.

Takımlarını destekleyen ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Trabzonsporlu futbolcuların attıkları goller ile sevinç yaşadı.

Bordo-mavili taraftarlar, hakemin bitiş düdüğünün ardından galibiyeti horon ve kolbastı oynayarak kutladı.