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Bisiklette Trabzon Kupası Sona Erdi

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışı" sona erdi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışı" sona erdi.

İkinci gün yarışlarında, 41,4 kilometrelik parkurda büyük kadınlar kategorisinde Gamze Ceyhan birinci, Eylül Şenal ikinci, Reyhan Yakışır üçüncü oldu.

17 yaş altı erkekler kategorisinde ise Hasan Can Cırık birinciliği, Cengiz Özkan Karakaş ikinciliği, Yusuf Şimşek üçüncülüğü elde etti.

23 kilometrelik yarışlarda 17 yaş altı kadınlar kategorisinde Yağmur Ecrin Çolakoğlu birinci, Elif Ece Ünlükahraman ikinci, Emine Ahsen Akgün üçüncü sırada yer aldı.

32 kilometrelik yarışlarda 19 yaş altı kadınlar kategorisinde Duygu Eser birinci, Hilal Okumuş ikinci, İrem Melekis üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA
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