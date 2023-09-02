Trabzon'da Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvası başladı.

Toplamda 20 takım ve 120 sporcunun katıldığı Plaj Voleybolu Turnuvası'na Akçaabat'ın haricinde çevre ilçelerden ve Trabzon'dan da yoğun katılım olurken, 10 gün süreyle devam edecek olan Plaj Voleybolu Turnuvası'nda müsabakalar heyecan içinde geçiyor.

Plaj Voleybolu Turnuvası ile ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, böyle bir turnuvayı organize etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ekim, tüm spor müsabakalarında olduğu gibi Plan Voleybolu Turnuvası'nın da dostluk ve centilmenlik içinde geçmesini dileyerek "Hemşehrilerimizin spora olan ilgisi bizlere daha çok çalışma şevki veriyor. Düzenlediğimiz spor kursları, yarışmalar ve turnuvalarla yediden yetmişe herkes sporla iç içe olmuş oluyor. Plaj Voleybolu Turnuvamıza da katılım oldukça yüksek. Toplamda 20 takım ve 120 sporcu birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek. Fileler şenlenecek. Hem heyecanlı hem de çok keyifli maçlar olacak. Şimdiden tüm takımlara ve sporculara başarılar diliyorum" dedi. - TRABZON