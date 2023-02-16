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Trabzon'da ebedi dostluk

Spor Haberleri

Trabzon'da ebedi dostluk

- Trabzon'da ebedi dostluk Trabzonspor - Basel maçını farklı takımların taraftarları birlikte izleyecek Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında İsviçre temsilcisi Basel ile oynayacağı müsabaka öncesi Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve...

- Trabzon'da ebedi dostluk

Trabzonspor - Basel maçını farklı takımların taraftarları birlikte izleyecek

TRABZON - Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında İsviçre temsilcisi Basel ile oynayacağı müsabaka öncesi Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları bir araya geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, bu akşam saat 20.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Basel'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Atatürk alanında toplanan Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları birlik mesajı verdi. Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen taraftarlar, mücadeleyi beraber izleyecek.

Bu maç öncesi bordo-mavili kulüp, tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak müsabaka için tüm taraftarları Trabzon'a maça davet etmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Trabzon Basel Spor Haberler

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