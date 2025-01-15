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Trabzon'da son düdük sonrası ortalık savaş alanına döndü

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Trabzon 2. Amatör Küme'de Uçarsuspor ile Arsinspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından oyuncular arasında kavga çıktı. Hakemin verdiği tartışmalı kararlar sonrası iki takım arasında arbede yaşandı.

Trabzon 2. Amatör Küme'de mücadele veren Uçarsu spor ile Arsin spor arasında Akyazı'da oynanan karşılaşmanın sona ermesinin ardından olaylar çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İki takım oyuncuları arasında yaşanan kavga büyürken tartışmalı kararları olduğu iddia edilen maçın hakemine ise büyük tepki oluştu. Uçarsu spor ile Arsin spor arasında oynanan maçın son dakikalarında hakemin verdiği kararlar büyük tepkiye neden oldu.

Trabzon'da son düdük sonrası ortalık savaş alanına döndü

Maçın hakemi önce kırmızı kart sonrasında Uçarsu spor lehine verdiği penaltı ile Arsin spor cephesinin büyük tepkisini çekerken karşılaşmayı Uçarsu spor'un 3-2 kazanmasının ardından saha karıştı. Maçın hakemine Arsinsporlu yönetici ve oyuncuların tepkisi sonrası iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı. Maçın hakemi de büyük tepki görürken güvenlik güçlerinin oluşturduğu geniş güvenlik kordonu ile ancak sahadan çıkabildiler. Olaylı maç sonrası açıklama yapan Arsin spor Kulübü, maçta kendileri aleyhine yanlış kararların verildiğini iddia ederek, "Trabzon ikinci amatör kümede mücadele etmekte olan Arsin spor, sırf gençler müsabaka oynasın akabinde de Trabzon amatörüne katkı olsun diye katıldığımız ligde hakemlerden ve rakiplerin saygısızlıklarından bıktık. Biz Arsin spor olarak geçmişi başarılar müzesi kupalarla dolu bir kulübüz. Tabiki de böyle olması bizi kibirli yapmaz fakat hakemler ve rakipler tarafından saygıyı hak eder. Bizde Arsin spor olarak hak ettiğimiz bu saygıyı beklemekten başka çözümler elbette biliriz fakat yakışanı yapmakla mükellef olduğumuz bilinci ile yine yakışanı yaparak kamuoyuna bilgi veriyoruz. Uçarsu spor müsabakamızı yöneten hakemin bir daha hiç bir maçımıza verilmemesini eğer verilirse o müsabakaya maç başlamadan çıkmayacağımızı şimdiden hatırlatır, spor kamuoyunun bu açıklamayı anlayışla karşılayacağını temenni eder saygılar sunarız" ifadelerine yer verildi.

Trabzon'da son düdük sonrası ortalık savaş alanına döndü

Uçarsuspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise şu şekilde: "Oynamış olduğumuz Uçarsuspor - Arsinspor maçında yaşanan olaylar futbolun gelişimine katkı sağlamayacağı gibi böyle olaylarla kulübümüzün adının karışmasını kesinlikle arzu etmiyoruz. Oynadığımız Arsinspor maçında ilk yarı 1-1 bitti ve ikinci yarının başlarında Arsinspor 1-2 öne geçti maçın son bölümlerinde oyuncularımız maça karakter koyarak maçı 3-2'ye çevirmesini başardı. Gerek beraberken gerekse geri düştüğümüzde karakterli oyunundan ve takım disiplininden kopmayan takımımız 3-2 öne geçince rakip oyuncularının gerek sözlü gerekse fiziki müdahalesine maruz kaldı fakat maç içinde kalmaya gayret etti. Arsinsporlu futbolcu demek istemediğimiz futbol terörü zihni taşıyan bazı kendini bilmezler kalecimize ve iki oyuncumuza 8-9 kişi saldırarak darp etmişlerdir. Bizler futbolun üç ihtimali olduğunu bilerek sporun eğlence ve kültür bileşeni olması için yine aynı noktada yine aynı düşüncede olacağız. Son sözümüz Trabzon Amatör Federasyonuna olacak; ilçe takımı diye kayırmaya yine devam mı edeceksiniz yoksa bu şiddete artık dur mu diyeceksiniz? Sezon başından beri haksızlığa uğrayan takımımızı yine yok mu sayacaksınız?"

Trabzon'da son düdük sonrası ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

ESKİDEN BİR FUTBOL ZEVKİ VARDI.O DA BİTTİ....

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