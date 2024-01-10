Tour Of Antalya powered by AKRA 2024

Tour Of Antalya powered by AKRA Tour of Heaven 8-11 Şubat 2024 tarihleri arasında dünya bisikletine 5. kez ev sahipliği yapacak.

Zengin tarihi dokusu, denizi, doğası, iklimi, kültür, sanat etkinlikleri, alışveriş olanakları ve yeme içme mekanlarıyla her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan bir kültür ve turizm kenti Antalya, şubat ayında dünyaca ünlü bisiklet takımlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) elit erkekler uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 gün 4 etaptan oluşan Tour Of Antalya powered by AKRA uluslararası bisiklet yarışı, 8-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye'nin önde gelen kültür ve turizm merkezlerinden Antalya'da dünyaca ünlü bisiklet takımlarının katılımı ile 5. kez düzenlenecek.

Tour Of Antalya, 'Beyond Antalya / Antalya'nın Ötesi' stratejisi ile Antalya'nın görünen yüzünün arkasında, bir kültür kenti olduğunu gösterecek milyonlarca kişi pedalların ritmi ile Antalya'nın güzelliklerini izleyecek.

Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen Tour Of Antalya powered by AKRA, 5. yılında yeniden yapılanarak bisiklet yarışı heyecanının yanı sıra tarihin içinde geçen eşsiz rotası ile doğal, tarihi, kültürel, gastronomi gibi öne çıkan değerleri ile Antalya'nın tanıtımına ve bisiklet turizmine odaklanacak.

Antalya, 2024 yılında 16 ülkeden 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü bisikletçiler, birbirinden güzel 4 etapta 614.3 km pedal basacak. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi, dünyaca ünlü pedalların ritmi ile Antalya'nın tarihini, doğasını ve kültürünü keşfedecek. 'Türk Rivierası' içinde yer alan Akdeniz'in incisi Antalya, 640 km'yi aşkın sahil şeridinde dünyaca ünlü takımlara ve bisikletçilere ev sahipliği yapacak.

5. yılında World Tour takımları gelecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu kuralları çerçevesinde 2018 yılından bu yana organize edilen, üst düzey standartları ve takım kalitesi ile dünya bisikletinde kısa sürede markalaşan 'Tour Of Antalya' bisiklet yarışı, 2 World Tour Takımı, 10 Pro Takımı, 13 Kıta Takımı katılacak. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Japonya, İspanya, İsviçre, İtalya, Malezya, Norveç, Portekiz, Slovenya ve Türkiye'den takımlar yer alacak.

Kadrosunda Matej Mohoric ve Pello Bilboa gibi isimleri bulunduran UCI 2023 Dünya Yol Bisikleti sıralamasında 19 galibiyet 9317 puan ile 6. sırada olan Bahrain Victorious Takımı ile 35 galibiyeti 8593 puanı ile dünya şampiyonu Mathieu van der Poel ve Jasper Philipsen gibi yıldız isimleri ile Alpecin- Deceuninck Takımı, UCI 2023 Dünya Yol Bisikleti sıralamasında 8. sırada yer alıyor. UCI World Tour sıralamasında 6. sırada olan Bahrain Victorious (Bahreyn) ile 8. sırada yer alan Alpecin-Deceuninck (Belçika) takımlarının katılımı, Tour Of Antalya'nın marka değerinin yükselmesinin de göstergesi oldu.

Türkiye'den Sakarya BB Pro Team, Spor Toto Cycling Team, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediye Spor Tour of Antalya'ya katılarak hem kendi aralarında hem uluslararası rakipleriyle kıyasıya rekabet edecek.

Tour Of Antalya powered by AKRA 2024'e katılan takımlar:

UCI World Tour Takımları

1 - Bahrain Victorious (Bahreyn)

2 - Alpecin- Deceuninck (Belçika)

UCI Pro Takımları

1 - Uno-X Mobility (Norveç)

2 - Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre)

3 - VF Group-Bardiani CSF - Faizan (İtalya)

4 - Tudor Pro Cycling Team (İsviçre)

5 - Team Polti-Kometa (İtalya)

6 - Burgos-BH (İspanya)

7 - Corratec Selle İtalia (İtalya)

8 - Bingoal WB (Belçika)

9 - TDT-Unibet (Hollanda)

10 - Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri)

UCI Kıta Takımları

1 - Terengganu Cycling Team (Malezya)

2 - China Glory Continental Cycling Team (Çin)

3 - Beykoz Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye)

4 - Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

5 - Adria Mobil (Slovenya)

6 - Kinan Racing Team (Japonya)

7 - Tarteletto-Isorex (Belçika)

8 - Sabgal / Anicolor (Portekiz)

9 - Konya Büyükşehir Belediyesi (Türkiye)

10 - Team Vorarlberg (Avusturya)

11 - Bike Aid (Almanya)

12 - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team (Türkiye)

13 - REMBE Pro Cycling Team Sauerland (Almanya)

Antalya'nın simge noktalarında gerçekleşecek yarışın etap programı ise şu şekilde olacak

1 - Etap Manavgat - Antalya (8 Şubat Perşembe) 150.4 km

2 - Etap Demre - Antalya (9 Şubat Cuma) 141.9 km

3 - Etap Kemer - Tahtalı (10 Şubat Cumartesi) 136.6 km

4 - Etap Antalya - Antalya OSB-Antalya (11 Şubat Pazar) 185.4 km - İSTANBUL