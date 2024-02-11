Tour of Antalya'nın yeni şampiyonu Davide Piganzoli oldu

Antalya- Antalya etabını Hartthijs de Vries kazandı

Magenta mayoyu Polti Kometa takımından Davide Piganzoli elde etti

ANTALYA, - Bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 8 Şubat Perşembe günü Side- Antalya etabı ile başlayan Tour of Antalya bugün koşulan 183.9 kilometrelik Antalya-Antalya etabı ile sona erdi. Tour of Antalya 2024'ün şampiyonu da üçüncü gün tırmanış etabını kazanıp genel klasmanda birinciliğe yükselen Polti - Kometa takımından Davide Piganzoli olurken; Etabı TDT Unibet takımından Hartthijs de Vries 4 saat 16 dakika 08 saniye ile kazandı.

FARK KAPANDI, PİGANZOLİ MURADINA ERDİ

Son 5 kilometrede fark iyice kapandı ve 40 saniyeye kadar düştü. Son metrelerde atak yapan de Vries etabı kazandı. Tour of Antalya'nın yeni şampiyonu Davide Piganzoli oldu. Dört gün süren Tour of Antalya'nın sona ermesiyle birlikte en iyi takım da Q36.5 Pro Cycling Team oldu.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Genel klasman şampiyonuna verilen AKRA sponsorluğunda Magenta mayoyu Polti Kometa takımından Davide Piganzoli elde etti. 21 yaşındaki İtalyan sporcuya mayosunu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek giydirdi.

En iyi sprintere verilen Diana Travel Sarı mayoyu Polti Kometa Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu giydirdi.

En iyi tırmanışçıya verilen sponsorluğundaki Corendon Airlines Turuncu mayoyu Polti Kometa takımından Davide Piganzoli kazandı. Sporcuya mayosunu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal takdim etti.

Beyond Antalya klasman liderine verilen Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğundaki Yeşil mayoyu TDT-Unibet takımından Hartthijs de Vries kazandı. Fransız sporcuya mayosunu BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut giydirdi.

TIRMANIŞ PRİM KAPISI SONUÇLARI

Kapıya gelmeden önce Kocaaliler Köyü yakınlarında 5 sporcu daha yarışı bıraktı. Böylece yarışa devam eden bisikletçi sayısı 150'ye düşmüş oldu. Yarışın başından bu yana 24 bisikletçi organizasyondan çekilmiş oldu. 92.2'nci kilometrede gerçekleşen Corendon Airlines sponsorluğunda Turuncu Mayo için prim kapısı geçildi.

Sonuçlar şöyle:

1- Alessandro Pinarello (VF Group-Bardiani CSF-Faizane)

2- Davide Piganzoli (Polti-Kometa)

3- Simon Dalby (Uno-X Mobility)

4- Giulio Pellizzari (VF Group-Bardiani CSF-Faizane)

5- Sebastien Reichenbach (Tudor)

Böylece Turuncu mayoyu bu kapıya kadar elinde bulunduran Beykoz Belediye Spor Türkiye sporcusu Natnael Berhane prim kapısından geçemeyince mayonun yeni sahibi Polti-Kometa takımından Davide Piganzoli oldu. Piganzoli Turuncu mayoyu da kazanarak iki mayonun da (Magenta) sahibi oldu. Kuyubaşı mevkii geçilirken peloton ikiye bölündü. Önde 26 sporcu pedal çevirirken fark ikinci grupla 30 saniye oldu. 115'nci kilometre geçilirken bu kez ön gruptan 6 sporcu atak yaptı ve onlar da 26 saniyelik bir fark yaptı. Alpecin Deceuninck'ten Fabio Den Bossche, Uno-X Mobility'den Adne Holter, Q36.5 Pro Cycling'ten Alessandro Fancellu, Tudor'dan Roland Thalmann ve TDT-Unibet'ten Hartthijs de Vries sürekli arayı açmaya devam etti.

PRİM KAPISINA YAKLAŞILIRKEN 6 SPORCU KAÇTI

China Glory takımından Lucas de Rossi, Tarteletto takımından Mauro Verwilt, Vorarlberg takımından Dominik Amann, Sakarya takımından Emir Uzun, Rembe Pro Cycling Team Sauerland takımından Sebastien Niehues ve Paul Wright 1 dakikalık bir farkla pelotonun önüne geçti. Daha sonra fark 2 dakika 13 saniyeye kadar çıktı. 50 kilometre geçilirken sporcuların saatteki ortalama hızı 44 kilometre olarak verildi.

SPRINT PRİM SONUÇLARI

57.4'ncü kilometrede Diana Travel sponsorluğunda sprint prim kapısını ilk geçen sporcu Tarteletto takımından Mauro Verwilt oldu. İkinciliği China Glory takımından Lucas de Rossi, üçüncülüğü de Vorarlberg takımından Dominik Amann aldı. Kapı geçildikten sonra fark iyice arttı ve 2 dakika 50 saniyeye çıktı. 62'nci kilometre bu şekilde geçilirken Burdur il sınırına da girilmiş oldu.

PELOTON TEK PARÇA, KAÇIŞ GRUBU YAKALANDI

Milyon Antik Kenti geçilirken küçük çaplı bir kaza oldu. Peloton bu kazada kayıp vermedi, zaman aynı kalmaya devam etti.

92.2'nci kilometrede gerçekleşecek ikinci kategoriden yokuş primi öncesi pelotonun temposu ile kaçış grubu yakalandı. Etapta 2 saat tamamlandı ve ortalama hız 38 kilometre olarak verildi.

BEYOND ANTALYA KAPISI GEÇİLDİ

122.2'nci kilometrede Fraport TAV Antalya sponsorluğundaki Beyond Antalya prim kapısı geçildi. Yeşil mayo mücadelesinde kapıyı ilk geçen sporcu TDT-Unibet'ten Hartthijs de Vries oldu. Alpecin Deceuninck'ten Fabio Den Bossche ikinciliği aldı. Tudor'dan Roland Thalmann üçüncü oldu. İki grup arası fark 4 dakikaya yükseldi, kaçış grubu da farkı koruyamadı ve fark 1 dakikaya düştü. Rüzgar sol çaprazdan hafif esmeye başladı ama bu bisikletçiler için olumsuzluğa yol açmadı. 127 kilometre geçildi farklar şu şekilde oluştu; kaçış grubu farkı 1 dakika 37 saniye, ikinci grup 4 dakika 20 saniye. 147'nci kilometrede fark 2 dakika sınırına yakındı.