İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu
Yabancı yatırımcılarla görüşen Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmayacak

Yabancı yatırımcılarla görüşen Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde

İmamoğlu'nun yerine kim geçecek? CHP'nin planlarını alt üst eden madde
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı

İşte 1 haftalık İmamoğlu gösterilerinin bilançosu

Toulouse FC Antrenörleri Samsunspor Akademisinde Eğitim Verdi

Toulouse FC Antrenörleri Samsunspor Akademisinde Eğitim Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız futbol kulübü Toulouse FC, Samsunspor akademisi ile iş birliği yaparak U13 takımıyla antrenman gerçekleştirdi ve futbol teknik bilgilerini paylaştı.

Fransız futbol kulübü Toulouse FC Futbol Gelişim Direktörü Remy Loret ve antrenörleri, Samsunspor akademisinde U13 takımı ile antrenman gerçekleştirdi.

Samsunspor ile Toulouse FC arasında yapılan iş birliği kapsamında Toulouse Futbol Gelişim Direktörü Rémy Loret, Toulouse U13-U15 yaş grupları Teknik Koordinatörü ve aynı zamanda U15 Teknik Sorumlusu Ludovic Graugnard, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Akademi Teknik Koordinatörü Cedric Cattenoy, Akademi Koordinatörü Savaş Serdar ve akademi antrenörleri bir araya geldi.

Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde Samsunspor U13 takımıyla teknik çalışmalar gerçekleştiren Toulouse ekibi, ardından otelde teorik sunumlar yaptı. Ziyarette, 2024-2025 futbol sezonu kapsamında Toulouse FC ile Samsunspor arasında stratejik, teknik ve yönetsel alanlarda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title