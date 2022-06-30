Tottenham transfer sezonuna damga vuruyor! 60 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam

İngiltere Premier Ligi'ni geçen sezon dördüncü sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Tottenham Hotspur, son haftalarda ligde kalma başarısı gösteren Everton'ın yıldızı Ricarlison'u kadrosuna katıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Antonio Conte yönetimindeki Tottenham, forvet oyuncusu için bonuslar dahil 60 milyon euroluk anlaşmaya vardı.

BU SEZON 4.TRANSFER

Brezilyalı yıldız Richarlison; Fraser Forster, Ivan Perisic ve Yves Bissouma'nın ardından Spurs'un yeni sezon öncesi dördüncü transferi olacak. Londra ekibinin transfere hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

50 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Watford'dan 2018'de 50 milyon euroyaEverton'a transfer olan 25 yaşındaki Richarlison, Merseyside kulübüyle çıktığı 152 maçta 53 gol kaydetti. Everton'ın küme düşme korkusu yaşadığı geçen sezon 10 gol atan, 5 de asist yapan Richarlison takımının en golcü ismi olmuştu.

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