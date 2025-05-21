Tottenham, Manchester United'ı tek golle devirerek 41 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu

UEFA Avrupa Ligi final maçında Tottenham Hotspur ile Manchester United karşı karşıya geldi. İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadyumu'nda oynanan maçı Tottenham Hotspur, 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOL VE 41 YIL SONRA AVRUPA'DA KUPA

Tottenham Hotspur'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Brennan Johnson kaydetti. Manchester United'da milli kalecimiz Altay Bayındır, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak Avrupa'da 41 yıl aradan sonra kupa kazanmayı başardı. İngiliz devi daha önce 1971-72 ve 1983-84 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı. Tottenham Hotspur, bu başarının ardından gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.

17 YIL SONRA MÜZEYE YENİ KUPA

Öte yandan Tottenham, 17 yıl aranın ardından müzesine bir majör kupa götürmenin sevincini de yaşadı. İngiliz devi, son olarak 2007-08 sezonunda Chelsea'yi mağlup ederek İngiltere Lig Kupası'nı kazanmıştı.