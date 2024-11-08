Tottenham maçında sakatlanan Icardi'nin çapraz bağı koptu
Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'de sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.
Süper Lig devi Galatasaray, dün akşam oynanan Tottenham maçında sakatlanan yıldız futbolcusu Mauro Icardi için açıklama yaptı.
SEZONU KAPATMIŞ OLABİLİR
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.