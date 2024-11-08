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Tottenham maçında sakatlanan Icardi'nin çapraz bağı koptu

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Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'de sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig devi Galatasaray, dün akşam oynanan Tottenham maçında sakatlanan yıldız futbolcusu Mauro Icardi için açıklama yaptı.

SEZONU KAPATMIŞ OLABİLİR

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Tottenham maçında sakatlanan Icardi sezonu kapatmış olabilir

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Tottenham maçında sakatlanan Icardi sezonu kapatmış olabilir

Tottenham maçında sakatlanan Icardi'nin çapraz bağı koptu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıJokerAllame:

sezonu kapatir inşallah :)

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Haber Yorumlarıhakan keskinsoy:

gecmis olsun en kisa zamanda sagligina kavusur insallah

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Haber YorumlarıAli Ekber Sokarski:

Fenerliler bir yerlerine kına yaksin

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Haber YorumlarıNami DAĞTAŞ:

Bursaspor,luyum ülkeme hizmet ettiği için üzüldüm.Geçmiş olsun acil şifalar dilerim

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Haber YorumlarıÖzlem Erdemir:

Nazar ??

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Haber YorumlarıKemal Evren:

Bir fenerli olarak üzüldüm olması daha iyiydi çoğu pozisyonu öldürüyor zaten :)

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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Önce Wanda, sonra kader. Vuran vurana çocuğa. Geçmiş olsun, çabuk atlatır inşallah

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Haber Yorumlarıalpay eroglu:

bizi türkiyeyi gururlandiran öncü takim

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Haber YorumlarıYasar Unal:

İnsanların zarar görmesi sevinilecek bir durum değil. Adil şartlarda olmak kaydıyla rekabet esastır. O yüzden geçmiş olsun. Ancak Oostereolde için insanlık dışı yorum yapanlar birazcık empati yapsın yeterli olur kanaatimce.

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Haber YorumlarıMehmet Kupadin:

3 ay

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