Tottenham'ın yıldızı Solanke, büyük bir Osimhen hayranı çıktı

Tottenham'ın yıldızı Solanke, büyük bir Osimhen hayranı çıktı
Güncelleme:
Tottenham Hotspur'un yıldız golcüsü Dominic Solanke, yaptığı forma koleksiyonunu paylaştı. Koleksiyonda Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in forması da dikkat çekti.

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen İngiliz golcü Dominic Solanke'den sürpriz bir paylaşım geldi.

FORMA KOLEKSİYONUNU PAYLAŞTI

Tottenham'ın 27 yaşındaki yıldız oyuncusu Solanke, uzun süredir yaptığı forma koleksiyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.

OSIMHEN FORMASI DİKKAT ÇEKTİ

Karşılıklı forma giydiği birçok futbolcunun formasını saklayan Solanke'nin Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in formasını da sakladığı görüldü. Solanke'nin geçmiş yıllarda yaptığı bir röportajda 'en beğendiği golcü oyuncular' arasına Osimhen'i eklediği anlar hafızalarda yeniden canlandı. İngiliz golcü, takımı Tottenham'ın Galatasaray'a 3-2 kaybettiği maçta Osimhen'e karşı mücadele etmiş ve Osimhen o maçta 2 gol kaydetmişti.

İşte Solanke'nin forma koleksiyonu;

Tottenham'ın yıldızı Solanke, büyük bir Osimhen hayranı çıktı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
