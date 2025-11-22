Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira'nın Uruguay Milli Takımı'na çağrılmaması büyük tartışma yaratırken, taraflardan peş peşe açıklamalar geldi. Torreira'nın eleştirilerine teknik direktör Marcelo Bielsa yanıt verirken, yıldız oyuncu Bielsa sonrası yaptığı paylaşımda eski Uruguay çalıştırıcısı Tabárez'e teşekkür etti.

TORREIRA'DAN BIELSA'YA TEPKİ: MİLLİ FORMAYI HAK EDİYORUZ

Uruguay Milli Takımı'na çağrılmayan Lucas Torreira, El Observador'a verdiği röportajda duygularını dile getirerek Bielsa'ya dolaylı bir mesaj gönderdi:

"Uruguaylı futbolcuların milli takıma gitme isteğini asla kaybetmemesi lazım. Bu formayı giymeyi fazlasıyla hak ediyoruz. Çok daha fazlasını yapabilecek kapasitedeyiz" Bu açıklamalar Uruguay basınında geniş yer buldu.

BIELSA'DAN DETAYLI CEVAP: ONUNLA AYNI ORTAMI PAYLAŞTIM AMA BİR DAHA ÇAĞIRMADIM

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Torreira'nın sözlerine basın toplantısında yanıt vererek oyuncuyu neden tercih etmediğini, "Torreira için elimden geleni yaptım. Maçlarını izlemeyi hiç bırakmadım. Çok etkili ve önemli bir oyuncu. Galatasaray'da üst düzey performans gösteriyor. Bir gün beni arayıp 'Neden beni kadroya almıyorsunuz?' diye sordu. Ona 'Kadroya çağrılma hakkın var' dedim ve geldi. Onu yakından görme fırsatı buldum. Ancak daha sonra onu çağırmadım" ifadeleriyle anlattı.

Bielsa, kadro tercihlerine ilişkin, "Torreira, Valverde ve Bentancur'un oynadığı pozisyonda görev yapıyor. O bölgenin dolu olduğunu düşünüyorsam çağırmam gerekmiyor. Torreira bu kararımdan memnun değil ama ona hep saygı duydum" sözlerini de kullandı.

TORREIRA'DAN BİELSAYA GÖNDERME GİBİ PAYLAŞIM

Bielsa'nın açıklamalarının ardından Lucas Torreira, sosyal medya hesabından eski Uruguay Teknik Direktörü Oscar Washington Tabárez için duygusal bir teşekkür mesajı paylaştı. Paylaşım, Bielsa'ya dolaylı bir gönderme olarak yorumlandı.

Torreira mesajında, "Ülkemize adadığınız tüm yıllar boyunca gösterdiğiniz özveri ve tutkudan dolayı teşekkür ederim. Ekibinizin bir parçası olmak benim için ayrıcalıktı. Bana inandığınız için ve sadece sporcu olarak değil insan olarak da gelişmeme yardımcı olduğunuz için minnettarım" ifadeleri yer aldı.