Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldızı Torreira'nın Uruguay Milli Takımı'na çağrılmaması büyük tartışma yarattı. Torreira'nın bu duruma eleştiriler getirmesi üzerine Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa açıklamada bulundu. Bielsa, Torreira'nın milli takıma çağrılmamasının sebeplerini anlattı. Ancak Torreira, Bielsa'nın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından eski Uruguay Teknik Direktörü Oscar Washington Tabárez'e teşekkür mesajı paylaştı, bu durum Bielsa'ya dolaylı bir gönderme olarak yorumlandı.

  • Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'na çağrılmadı.
  • Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Torreira'nın pozisyonunda Valverde ve Bentancur'un olduğunu belirtti.
  • Torreira, sosyal medyada eski teknik direktör Oscar Washington Tabárez'e teşekkür mesajı paylaştı.

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira'nın Uruguay Milli Takımı'na çağrılmaması büyük tartışma yaratırken, taraflardan peş peşe açıklamalar geldi. Torreira'nın eleştirilerine teknik direktör Marcelo Bielsa yanıt verirken, yıldız oyuncu Bielsa sonrası yaptığı paylaşımda eski Uruguay çalıştırıcısı Tabárez'e teşekkür etti.

TORREIRA'DAN BIELSA'YA TEPKİ: MİLLİ FORMAYI HAK EDİYORUZ

Uruguay Milli Takımı'na çağrılmayan Lucas Torreira, El Observador'a verdiği röportajda duygularını dile getirerek Bielsa'ya dolaylı bir mesaj gönderdi:

"Uruguaylı futbolcuların milli takıma gitme isteğini asla kaybetmemesi lazım. Bu formayı giymeyi fazlasıyla hak ediyoruz. Çok daha fazlasını yapabilecek kapasitedeyiz" Bu açıklamalar Uruguay basınında geniş yer buldu.

BIELSA'DAN DETAYLI CEVAP: ONUNLA AYNI ORTAMI PAYLAŞTIM AMA BİR DAHA ÇAĞIRMADIM

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Torreira'nın sözlerine basın toplantısında yanıt vererek oyuncuyu neden tercih etmediğini, "Torreira için elimden geleni yaptım. Maçlarını izlemeyi hiç bırakmadım. Çok etkili ve önemli bir oyuncu. Galatasaray'da üst düzey performans gösteriyor. Bir gün beni arayıp 'Neden beni kadroya almıyorsunuz?' diye sordu. Ona 'Kadroya çağrılma hakkın var' dedim ve geldi. Onu yakından görme fırsatı buldum. Ancak daha sonra onu çağırmadım" ifadeleriyle anlattı.

Bielsa, kadro tercihlerine ilişkin, "Torreira, Valverde ve Bentancur'un oynadığı pozisyonda görev yapıyor. O bölgenin dolu olduğunu düşünüyorsam çağırmam gerekmiyor. Torreira bu kararımdan memnun değil ama ona hep saygı duydum" sözlerini de kullandı.

TORREIRA'DAN BİELSAYA GÖNDERME GİBİ PAYLAŞIM

Bielsa'nın açıklamalarının ardından Lucas Torreira, sosyal medya hesabından eski Uruguay Teknik Direktörü Oscar Washington Tabárez için duygusal bir teşekkür mesajı paylaştı. Paylaşım, Bielsa'ya dolaylı bir gönderme olarak yorumlandı.

Torreira mesajında, "Ülkemize adadığınız tüm yıllar boyunca gösterdiğiniz özveri ve tutkudan dolayı teşekkür ederim. Ekibinizin bir parçası olmak benim için ayrıcalıktı. Bana inandığınız için ve sadece sporcu olarak değil insan olarak da gelişmeme yardımcı olduğunuz için minnettarım" ifadeleri yer aldı.

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Hiç sevmiyorum şu adamı çok akaraktersiz ama iyi topçu ortasahanın belkemiği

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Fenerin parali yorumcusu en azindan objektif yaklasmis, bir ilerleme var... Bir de hatalari kendi takiminda gormeyi tamamladimmi fener kesin şampiyon

yanıt8
yanıt8
Haber YorumlarıKemal A55:

Geçenlerde ABD'ye 5-1 yenildiğinde gördük orta sahanın rezilliğini orta sahada 3 tane Sergio Oliveria tarzı teknik ama durağan oyuncu olacağına 3 tane torerrira tarzı savaşçı oyuncu olsa rakibe top yaptırmasın neyse bu kupadada elenir giderler kolayca

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısafir:

torreira, Valverde ve Bentancurdan daha iyi performans gösteriyor. hocası hatalı bence

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtaskin.keskin:

karektersizliği eksik

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
