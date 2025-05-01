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Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi

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Galatarasay'ın sevilen orta saha oyuncusu Lucas Torreira, saha içinde olduğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü futbolcu, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Lucas Torreira, sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadınla görüntülendi.

Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torriera, oyuncu Devrim Özkan'la yaşadığı uzun soluklu aşkıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü çift ayrıldı, ancak ikili magazin gündeminde sık sık yer aldı.

"İLİŞKİMİZ SONA ERDİ"

Geçtiğimiz aylarda Devrim Özkan, muhabirlerin ayrılıkla ilgili sorularını yanıtsız bırakmayarak konuyu netleştirdi. Güzel oyuncu, "İlişkimiz sona erdi, bunu doğrulayabilirim. Hayat devam ediyor, artık herkes kendi yoluna bakıyor" cümlelerini kullanmıştı.

Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi

NİŞANTAŞI'NDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Ünlü futbolcu bugün Nişantaşı'nda görüntülendi. Snob Magazin'de yer alan haberde; Lucaz Torriera'nın Nişantaşı'na birlikte geldiği kadının sevgilisi olduğu iddia edildi. Ünlü futbolcu, muhabirlere selam vererek soruları yanıtsız bıraktı.

Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi

Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet KÜMEK:

ya ne alaka hiç normal kız arkadaşı olamaz mı

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