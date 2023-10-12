Toroslar'da 3 gün sürecek olan 'Off-Road ve Kamp Festivali' yarın başlıyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi 13-14-15 Ekim tarihlerinde Kayrakkeşli Mahallesi'nde otomobil sporu Off-Road ve Kamp Festivali gerçekleştirecek. Festival, Mersin ve çevre ilçelerinin yanı sıra Niğde, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya ve Adana illerinden de off-road tutkunlarını ağırlayacak.

"Off-Road yarışları, sosyal ve sportif etkinlikler, konserler ve açık hava sineması"

Doğanın güzelliklerini keşfetmek, arazi araçlarının hızını hissetmek ve eğlenceli anlar yaşamak isteyen vatandaşlar, Kayrakkeşli Mahallesi'nde bulunan Mersin Garip Kamp alanında 3 gün boyunca hem kamp yapacak hem de yarışlara ve etkinliklere katılacak. 13 Ekim Cuma günü saat 08.00'de başlayacak olan kamp bünyesinde açık hava sineması, voleybol, trekking, yoga ve ateş başı sohbet etkinlikleri ile çocuk ve yetişkinler için de ödüllü etkinlikler gerçekleştirilecek. Kamp ve etkinlikler 15 Ekim Pazar günü sona erecek. Tam donanımlı arazi araçlarının yer alacağı Off-Road Yarışları ise 15 Ekim Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Yarışların ardından ise ödül töreni düzenlenecek.

"Tüm halkımız davetlidir"

Sporun merkezi olarak tanımladığı Toroslar'da Off-Road branşında bir ilki gerçekleştireceklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Motosiklet ve modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdiğimiz Türkiye Süper Enduro Şampiyonası ve Toroslar Otofest etkinliğimizin ardından Toroslarımızda yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. 13-14-15 Ekim 2023 tarihlerinde Mersin'de Off-Road heyecanı yaşanacak. Çevre il ve ilçelerden gelen misafirlerimizi, Kayrakkeşli Mahallemizde Off-Road ve Kamp Festivalimizde ağırlayacağız. Bu sporun güvenli ve kontrollü alanlarda yapılması önemli. Bu noktada kamp alanında güvenli bir parkur oluşturduk. Bu festival, vatandaşlarımızı sosyal ve sportif etkinliklerle buluşturmamızın yanı sıra dostlukların, kardeşliklerin de kurulmasına vesile olacak bir organizasyondur. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'e sayılı günler kaldı. Bizler bu büyük coşkuyu ve gururu hep birlikte yaşamak istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi festivalimize bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN