Haberler

Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan, oğlu Toprak Razgatlıoğlu'nun uzun süreli gerçekleşen yarışlardan dönmesinin ardından kendisinden ilk istediği şeyi açıkladı. Anne Ulgan yaptığı açıklamada, "Çorba istiyor. Mercimek çorbası ile tarhana çorbası ister.'' dedi.

2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan, heyecandan oğlunun yarışlarını seyredemediğini belirterek, Toprak'ın yarışlardan sonra eve döndüğünde ilk isteği şeyin "anne çorbası" olduğunu söyledi. Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan 2021, 2024 ve 2025 dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan ile ağabeyi Tümay Razgatlıoğlu, duygularını AA muhabirine değerlendirdi.

'DÜŞTÜĞÜNDE TANSİYONUM FIRLADI'

Anne Belgin Ulgan, oğlunun yarışlarını heyecanından dolayı seyredemediğini belirterek, 2025 şampiyonluk yolunda İspanya'da Superpole yarışında Toprak'ın rakibinin teması sonucunda düşmesine ilişkin yaşadığı duygularla ilgili "Ben zaten yarışlarını seyredemiyorum ama düştüğünde tansiyonum fırladı, elim ayağım titredi. Böyle kendimden geçtim. Zaten bir şey yapacaklarını bekliyordum ama Allah'a çok şükür bir şey olmadı. Son yarış da çok güzel geçti." diye konuştu.

'KEŞKE BABASI DA GÖRSEYDİ'

2021 ve 2024'ten sonra İspanya'da Jerez Pisti'nde 19 Ekim Pazar günü son yarışta 3. olarak 2025 Dünya Superbike şampiyonluğunu da kazandığını görünce, pistte kutlamalar yapılırken neler hissettiğine dair de anne Belgin Ulgan, "Ağladım, her zamanki gibi ağladım, çok mutlu oldum, çok sevindim. Keşke babası da görseydi, zaten her birincilikte, şampiyonlukta ilk aklımıza gelen de o." dedi.

Toprak Razgatlıoğlu'nun Yarış Sonrası Özlemi Şaşırttı

'YERİNDE DURAMAZDI'

Dünya Superbike'ta 3 kez dünya şampiyonluğu kazanan ilk Türk sporcu unvanının sahibi Toprak'ın çocukluğuna dair soruya da annesi, "Aynen böyle, yerinde duramayan bir çocuktu, hiç bir zaman yerinde duramazdı. Toprak, yarım saat bir yerde oturamaz, hep hareket halinde olacak." şeklinde yanıt verdi.

'MERCİMEK ÇORBASI İLE TARHANA ÇORBASI İSTER'

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlar gereği uzun süreler yurt dışında olduktan sonra Türkiye'ye gelip annesiyle buluştuğunda ilk istediğinin ne olduğu sorusu üzerine de Belgin Ulgan, "Çorba istiyor. Mercimek çorbası ile tarhana çorbası ister. Yemek olarak da Toprak, yemek seçmez ama diyette olduğu için çok fazla yemek yapamıyoruz. Çorba, tavuk, pilav. Ana-oğul fazla bir şey de yapamıyoruz şu sıra, yarışlardan gelince ya İstanbul'da ya röportajda ya da reklam çekiminde oluyor." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı

İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı

İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.