Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı

2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan, heyecandan oğlunun yarışlarını seyredemediğini belirterek, Toprak'ın yarışlardan sonra eve döndüğünde ilk isteği şeyin "anne çorbası" olduğunu söyledi. Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan 2021, 2024 ve 2025 dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan ile ağabeyi Tümay Razgatlıoğlu, duygularını AA muhabirine değerlendirdi.

'DÜŞTÜĞÜNDE TANSİYONUM FIRLADI'

Anne Belgin Ulgan, oğlunun yarışlarını heyecanından dolayı seyredemediğini belirterek, 2025 şampiyonluk yolunda İspanya'da Superpole yarışında Toprak'ın rakibinin teması sonucunda düşmesine ilişkin yaşadığı duygularla ilgili "Ben zaten yarışlarını seyredemiyorum ama düştüğünde tansiyonum fırladı, elim ayağım titredi. Böyle kendimden geçtim. Zaten bir şey yapacaklarını bekliyordum ama Allah'a çok şükür bir şey olmadı. Son yarış da çok güzel geçti." diye konuştu.

'KEŞKE BABASI DA GÖRSEYDİ'

2021 ve 2024'ten sonra İspanya'da Jerez Pisti'nde 19 Ekim Pazar günü son yarışta 3. olarak 2025 Dünya Superbike şampiyonluğunu da kazandığını görünce, pistte kutlamalar yapılırken neler hissettiğine dair de anne Belgin Ulgan, "Ağladım, her zamanki gibi ağladım, çok mutlu oldum, çok sevindim. Keşke babası da görseydi, zaten her birincilikte, şampiyonlukta ilk aklımıza gelen de o." dedi.

'YERİNDE DURAMAZDI'

Dünya Superbike'ta 3 kez dünya şampiyonluğu kazanan ilk Türk sporcu unvanının sahibi Toprak'ın çocukluğuna dair soruya da annesi, "Aynen böyle, yerinde duramayan bir çocuktu, hiç bir zaman yerinde duramazdı. Toprak, yarım saat bir yerde oturamaz, hep hareket halinde olacak." şeklinde yanıt verdi.

'MERCİMEK ÇORBASI İLE TARHANA ÇORBASI İSTER'

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlar gereği uzun süreler yurt dışında olduktan sonra Türkiye'ye gelip annesiyle buluştuğunda ilk istediğinin ne olduğu sorusu üzerine de Belgin Ulgan, "Çorba istiyor. Mercimek çorbası ile tarhana çorbası ister. Yemek olarak da Toprak, yemek seçmez ama diyette olduğu için çok fazla yemek yapamıyoruz. Çorba, tavuk, pilav. Ana-oğul fazla bir şey de yapamıyoruz şu sıra, yarışlardan gelince ya İstanbul'da ya röportajda ya da reklam çekiminde oluyor." ifadelerini kullandı.