Üye Girişi
Haberler
MHP lideri Bahçeli: İmralı-DEM görüşmesi hayırlı bir başlangıcın ivmesi
Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu
Devrik lider Esad'ın sarayında tarihi an! Duygu seli yaşandı
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

Toprak Razgatlıoğlu'na Alanya'dan Şehrin Anahtarı

Toprak Razgatlıoğlu'na Alanya'dan Şehrin Anahtarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Alanya Belediyesi Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından 'şehrin anahtarı' ile ödüllendirildi. Razgatlıoğlu, başarılı bir yılı geride bıraktığını ve 2025'te de şampiyonluk hayalinde olduğunu belirtti.

2024 Dünya Superbike şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na Alanya Belediyesi tarafında "şehrin anahtarı" verildi.

Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, doğup büyüdüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i ziyaret etti.

Özçelik, ziyarette Razgatlıoğlu'na "şehrin anahtarı" ile milli sporcunun motosiklet üzerindeki tablosunu hediye etti.

Razgatlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir yıl geçirdiğini söyledi.

Dünya şampiyonluğunu 2024 yılında tekrar elde ettiğini belirten Razgatlıoğlu, "Zorlu bir yıldı. Dünya şampiyonluğu için çok fazla çalıştık. İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak inanılmaz bir duyguydu. O yüzden çok mutluyum." dedi.

2025'in herkes için mutlu sağlıklı ve hayallerine ulaştığı bir yıl olması temennisinde bulunan Razgatlıoğlu, "Sporcuların büyük hayalleri var. Sezona, yıla büyük hayallerle başlıyorlar. Umarım istedikleri yolda yürürler ve hayallerine ulaşırlar." diye konuştu.

Razgatlıoğlu kendisine hediye edilen tablo ve "şehrin anahtarı" için başkan Özçelik'e teşekkür ederek, önemli ve özel bir hediye aldığının dile getirdi.

Alanya'nın kendisine sahip çıkmasının inanılmaz bir duygu olduğunu ifade eden Razgatlıoğlu, "Bana verilen önemli hediyeyi her zaman koruyacağıma ve en iyi yerde sergileyeceğime söz veriyorum. İnşallah 2025 yılında da dünya şampiyonluğunu elde edersek benim için çok güzel bir şey olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Özçelik ise ülkenin ve Alanya'nın gururu Toprak Razgatlıoğlu'nun ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek "Alanya'mızı en iyi şekilde temsil ettiği ve bizleri gururlandırdığı için şehrimizin manevi temsilcisi olarak kendisine şehrimizin anahtarını verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
img

Bahçeli'den DEM'in teröristbaşıyla yaptığı görüşmeye ilk yorum
img

İşte tapudan plastik poşete ekonomide yeni yılda değişecekler
img

Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni yıla giren ilk ülke Kiribati oldu
Yeni yıla giren ilk ülke! Havai fişekler gökyüzünü aydınlattı
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Ferdi'nin müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı

Son Dakika Haberleri

Bahar bu akşam var mı? 31 Aralık Bahar dizisi 31. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! GELİNİM MUTFAKTA 31 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Yılbaşı mesajları 2025 yeni yıl mesajları! En güzel yılbaşı sözleri… GELİN EVİ CANLI İZLE Gelin Evi 31 Aralık canlı izleme linki var mı? 31 Aralık Gelin Evi kazananı kim Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 31 Aralık Euro yükseliyor mu? MİLLİ PİYANGO çeyrek bilet ne kadar? 2025 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı nedir? 1 Ocak Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Masterchef final bölüm fragmanı! Masterchef final fragmanı yayınlandı mı? Gassallar ne kadar maaş alıyor? Gassal olmak için ne yapmalı? Bugün (31 Aralık? Kapalıçarşı açık mı? 1 Ocak Kapalıçarşı kapalı mı, saat kaça kadar açık? 1 Ocak'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak 2025 noterler çalışıyor mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.