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Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonluğu için Son Yarışa Çıkıyor

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonluğu için Son Yarışa Çıkıyor
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanabilmesi için İspanya Jerez Pisti'nde yarın yapılacak ilk yarışta ilk 3'e girmesi gerekiyor. 28 yaşındaki sporcu, bu yıl BMW Rokit takımıyla yarışıyor ve en yakın rakibiyle arasındaki 46 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğa koşuyor.

MİLLİ motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike şampiyonluğunu ilan etmesine son 1 yarış kaldı. Bu yıl BMW Rokit takımıyla yarışan Razgatlıoğlu, İspanya Jerez Pisti'nde yarın koşulacak birinci yarışta ilk 3'te yer alması halinde ikinci kez dünya şampiyonu olacak.

Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından olan Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) 2024'te Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarın İspanya'da şampiyonluk yarışına çıkıyor. Toprak, İspanya, Jerez Pisti'ndeki birinci gün yarışında ilk 3'te yer alması halinde hiçbir rakibinin sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Bu yıl BMW Rokit takımıyla yarışan ve yer aldığı neredeyse tüm yarışları domine eden milli motosikletçi, en yakın rakibiyle arasındaki 46 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğa koşuyor.

28 yaşındaki milli sporcu, Fransa'da antrenmanlar sırasında geçirdiği sakatlık nedeniyle 2 yarış kaçırmasına rağmen şampiyonluğun en güçlü adayı olmayı sürdürüyor. Razgatlıoğlu, elde ettiği başarılarla 473 puana ulaşarak genel klasman liderliğini korudu. Razgatlıoğlu'nu 427 puanla en yakın rakibi İtalyan pilot Nicolo Bulega takip ediyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcuları Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü ise podyum için piste çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Toprak Razgatlıoğlu İspanya Dünya Yaşam Spor Bmw

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