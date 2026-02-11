Toprak Razgatlıoğlu: Küçük yaşlarda büyük hayallerim vardı

TOPRAK Razgatlıoğlu, "Kendimle gurur duyuyorum çünkü küçük yaşlarda büyük hayallerim vardı. Çocukken hayal kurmak çok kolay ve büyük olur. Profesyonel döneme geçince daha gerçekçi hayaller kurmaya başladım" dedi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 'El Turco' belgeselinin gösterimi öncesinde Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Hayatının belgesele dönüşmesinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Razgatlıoğlu, çocukluk hayallerinin gerçeğe dönüşmeye başladığını söyledi.

'YAPTIĞINIZ ŞEYLERİ BELGESELDE İZLEMEK GURUR VERİCİ'

Belgesel gösterimi öncesi konuşan Toprak Razgatlıoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Tabii ki çok gurur verici. Yaptığınız şeyleri bir belgeselde izlemek gerçekten büyük bir gurur. Hem çocukluğunuzu, yaşadıklarınızı hem de başardığınız şeyleri bir arada görmek bambaşka bir duygu"

Belgeselde önemli kırılma anlarının yer aldığını belirten milli sporcu, "Henüz belgeseli izlemedim ama kesinlikle vardır. Hem çocukluğumuz hem de başardığımız şeyleri göreceğimiz için o kırılma noktaları mutlaka vardır" dedi.

'BÜTÜN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ BİRİ OLARAK ÇOK FARKLI HİSSEDİYORUM'

Küçük yaşta büyük hayaller kurduğunu dile getiren Razgatlıoğlu, "Kendimle gurur duyuyorum çünkü küçük yaşlarda büyük hayallerim vardı. Çocukken hayal kurmak çok kolay ve büyük olur. Profesyonel döneme geçince daha gerçekçi hayaller kurmaya başladım. MotoGP bizim için çok uzaktı ama şimdi artık MotoGP sürücüsüyüz. Bütün hayallerini gerçekleştirmiş biri olarak çok farklı hissediyorum " şeklinde konuştu.

MotoGP'de başarı elde etmenin hayalini tamamen taçlandıracağını ifade eden Razgatlıoğlu, "İnşallah MotoGP'de de başarılı olabilirsek bu hikaye tamamen taçlanmış olacak" diye konuştu.

'O KÜÇÜK TOPRAK HAYALİNE KAVUŞTU'

Çocukluk yıllarındaki kendisine ne söylemek isteyeceği sorulan Razgatlıoğlu, "O yaşta kurduğu büyük hayal gerçekten onu hayaline kavuşturdu" ifadelerini kullandı.

'2018'DE BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM'

Kariyerinde zor bir dönemden geçtiğini de açıklayan milli sporcu, "2018'de yarışları bırakma düşüncem vardı. Ama 2018'in sonunda gelen başarı beni motive etti ve devam ettim" dedi.

'BEŞİKTAŞ GERÇEK BEŞİKTAŞ OLARAK GERİ DÖNECEK'

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu da dile getiren Razgatlıoğlu, siyah-beyazlı takımın performansına ilişkin ise, "Beşiktaşlı olarak biraz moralimiz bozuk. Maçlarımız çok iyi gitmiyor ama inanıyorum ki ilerleyen zamanlarda Beşiktaş gerçek Beşiktaş olarak geri dönecek" değerlendirmesinde bulundu.