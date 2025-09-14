Top çizgiyi geçti mi? Fenerbahçe'den gol itirazı
Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında ilginç bir pozisyon yaşandı. Sarı-lacivertlilerde En-Nesyri'nin vuruşunun ardından top direkten sekti ve Onana'da kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, gol itirazında bulundu. Hakem Ozan Ergün, VAR'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇELİLERDEN GOL İTİRAZI
Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe, bir pozisyonda gol bekledi. Sarı-lacivertlilerin geliştirdiği atakta Szymanski'nin şutu Onana'dan döndü. Topu önünde bulan En-Nesyri'nin vuruşunun ardından top direkten sekti ve Onana'da kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, gol itirazında bulundu.
HAKEM OYUNU DEVAM ETTİRDİ
Oyunun durduğu anlarda Fenerbahçeli oyuncular ve tribünler hakeme gol olduğu yönünde yoğun itirazlarını sürdürdü. Hakem Ozan Ergün, VAR'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.
İşte o pozisyon;