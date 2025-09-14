Haberler

Top çizgiyi geçti mi? Fenerbahçe'den gol itirazı

Top çizgiyi geçti mi? Fenerbahçe'den gol itirazı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında ilginç bir pozisyon yaşandı. Sarı-lacivertlilerde En-Nesyri'nin vuruşunun ardından top direkten sekti ve Onana'da kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, gol itirazında bulundu. Hakem Ozan Ergün, VAR'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇELİLERDEN GOL İTİRAZI

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe, bir pozisyonda gol bekledi. Sarı-lacivertlilerin geliştirdiği atakta Szymanski'nin şutu Onana'dan döndü. Topu önünde bulan En-Nesyri'nin vuruşunun ardından top direkten sekti ve Onana'da kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, gol itirazında bulundu.

HAKEM OYUNU DEVAM ETTİRDİ

Oyunun durduğu anlarda Fenerbahçeli oyuncular ve tribünler hakeme gol olduğu yönünde yoğun itirazlarını sürdürdü. Hakem Ozan Ergün, VAR'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

İşte o pozisyon;

Top çizgiyi geçti mi? Fenerbahçe'den gol itirazı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı

Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı

Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
CHP kongresinde Gürsel Tekin kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

CHP kongresinde Gürsel Tekin kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu

Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler

Aşiret düğününe boyut atlattılar! Valizle getirildi, damada giydirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.