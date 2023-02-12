Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiye" tişörtüyle çıktı Spor Haberleri Almanya ekibi Hertha Berlin forması giyen milli oyuncu Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiyem" yazılı tişörtle çıktı. Almanya ekibi Hertha Berlin forması giyen milli oyuncu Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiyem" yazılı tişörtle çıktı. Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. Mücadele öncesi Hertha Berlin'de forma giyen Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiyem" yazılı tişörtle çıktı. Mücadele öncesi takımlar ise Türk bayrağı eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Tolga Ciğerci'nin zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan karşılaşma Hertha Berlin'in 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Tolga Ciğerci Almanya Berlin Spor Haberler

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