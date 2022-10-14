Tokat haberleri! Türkiye'nin ilk kadın futbol hakemlerinden Sema Tokat Ünsal vefat etti Spor Haberleri Tokat haberi: Türkiye'nin ilk kadın futbol hakemlerinden Sema Tokat Ünsal, 77 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'nin ilk kadın futbol hakemlerinden Sema Tokat Ünsal, 77 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonundan yayımlanan taziye mesajında, "Kadın hakemliğinin öncülerinden biri olan Sema Tokat Ünsal'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Sema Tokat Ünsal'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi. Kaynak: AA / Spor Türkiye Futbol Tokat Spor Haberler

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