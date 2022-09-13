Tokat haberleri | Okçulukta Türkiye Kupası Final yarışmaları Tokat'ta düzenlenecek Spor Haberleri Tokat spor haberi | Okçulukta Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta yapılacak. Okçulukta Türkiye Kupası Finalleri, Tokat'ta yapılacak. Türkiye Okçuluk Federasyonundan (TOF) yapılan açıklamaya göre, organizasyon 24-25 Eylül tarihlerinde Tokat Hıdırlık Köprüsü Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. Organizasyona faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri puanları sonucunda, Türkiye sıralamasında ilk 8 sırada bulunan sporcular katılabilecek. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Türkiye Kupası Türkiye Tokat Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Tokat haberleri | Okçulukta Türkiye Kupası Final yarışmaları Tokat'ta düzenlenecek - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.