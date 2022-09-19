Tokat haberi: Yeşilyurt'ta doğa yürüyüşü

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, vatandaşları sağlıklı yaşama teşvik etmek için Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Yeşilyurt'un tabiat harikası bölgelerinden Çırmıhtı'da doğa yürüyüşü düzenledi.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Güreş Sahası ile Beylerderesi Göleti arasında gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediye spor Kulübü sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile doğaseverler, 2,5 kilometrelik güzergahta yürüyüş yaparak adımlarını sağlıklı yaşam için attılar.

Çırmıhtı bölgesinin eşsiz manzarası ve doğal güzellikleri altında gerçekleşen yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Avrupa Hareketlilik Haftasına farklı etkinliklerle destek verdiklerini söyledi.

Doğa yürüyüşüne katılan sporculara teşekkürlerini sunan Çınar, "16 ile 22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle düzenlediğimiz sportif etkinliklerimize doğa yürüyüşümüze ekleyerek, sağlıklı yaşam için sporun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ön plana çıkardık. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızla birlikte Yeşilyurt Güreş Sahamızın önünde başlayarak Beylerderesi yönüne doğru 2,5 kilometrelik alanda sağlıklı yaşam yürüyüşü yaptık. Hareketli ve dinamik bir yapıya sahip Yeşilyurt'umuzun doğa harikası bölgelerinde bu tür etkinlikleri sık sık yaparak hem sağlıklı bir hayat için spor yapılmasını teşvik ediyoruz hem de tabiat güzelliklerimizin yerinde görülmesini sağlıyoruz. Sağlıklı yaşam yürüyüşümüze katılanlar, doğa harikası bölgelerimizin o eşsiz güzellikleri altında bol bol oksijen depoladılar. Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla ve büyüklerimizle yine birlikteyiz, adımlarımızı zinde, güçlü ve dinamik bir hayat için attık. Gençlik ve spor hizmetlerinde yakaladığımız başarı grafiğimizi, bu tür etkinliklerle sürekli geliştirip daha fazla spor, daha güzel bir hayat için çalışıyoruz. Etkinliklerimize katılım oranlarının yüksek olması da bizi mutlu ederken, yeni faaliyetlerin yapılması içinde bizi teşvik ediyor. Dinamik bir hayat için, sağlıklı bir hayat için, güzel ve temiz bir hayat için mutlaka spor yapalım. Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerimize devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize davet ediyorum" diye konuştu. - MALATYA