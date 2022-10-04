Tokat haberi: Arkas Spor'un konuğu Tokat Belediye Plevne Spor Haberleri Edinilen Tokat gelişmesine göre AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Tokat Belediye Plevne yarın İzmir'de karşılaşacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Tokat Belediye Plevne yarın İzmir'de karşılaşacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, lige Altekma galibiyetiyle başladıklarını hatırlattı. Tokat Belediye Plevne karşısında da galip gelmek istediklerini belirten Özden, "Altekma'dan sonra Tokat Belediye Plevne'yi de mağlup etmek istiyoruz. Tüm İzmir seyircisini salona bekliyoruz." dedi. Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne maçı yarın saat 17.00'da Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz Arkas Spor İzmir Tokat Spor Haberler

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