Tokat haber | Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası Tokat'ta sona erdi Tokat spor haberi | Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen Mercimek Tepe XC Open 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası tamamlandı. Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen Mercimek Tepe XC Open 2022 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve ödülleri verildi. Yarışmalar sonucunda genel klasmanda birinciliği Ankara'dan Serdar Tur, ikinciliği İstanbul'dan Hüseyin Tanrıverdi, üçüncülüğü ise Samsun'dan Durali Karaca elde etti. Kadın pilotlar klasmanında Ankara'dan Merve Gülşah Arslan birinci, Bursa'dan Emine İnan ikinci, İran'dan Mahshad Bayat ise üçüncü oldu. Kulüpler klasmanında birinciliği Ankara Yamaç Paraşütü Spor Kulübü, ikinciliği İstanbul'dan Albatros Sportif Havacılık Kulübü, üçüncülüğü ise Ankara'dan Beysukent Sportif Havacılık Kulübü aldı. Spor klasmanında birinciliği Denizli'den Oğulcan Ak, ikinciliği İran'dan Vahid Amirucefi, üçüncülüğü ise Ankara'dan Furkan Aykut kazandı. Dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Genel Sekteri Mehmet Turhan, Tuhak Havacılık Kulübü Başkanı Mustafa Başdemir, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı Tecelli Aydın ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Serdar İlker tarafından verildi. Spor AA / Hüseyin Daylak Türkiye Turhal Tokat Spor Haberler

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