Tokat Başçiftlik Küçük Kız Curling Takımı Bölge İkincisi Oldu

Tokat'ta düzenlenen, Okul Spor Faaliyetleri Küçük Kız Floor Curling Grup müsabakalarında Başçiftlik Küçük Kız Curling takımı bölge ikincisi oldu.

05-09 Mayıs 2025 tarihleri arasında Tokat'ta düzenlenen ve 17 ilin katıldığı, Okul Spor Faaliyetleri Küçük Kız Floor Curling Grup müsabakalarında ikinci olan Tokat Başçiftlik takımı, 1-4 Haziran'da Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Tokat'ı temsil edecek.

Takım antrenörleri, Erkan Öztürk ve Damlanur Özdemir yaptıkları yazılı açıklamada, "Alt yapıdan yetişen küçük şehrin büyük hikayelerini yazan, başarının tesadüf olmadığını bizlere gösteren azimli sporcularımız, emin adımlarla ilerliyor. 1-4 Haziran 2025'te Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında takımımız Tokat'ımızı temsil edecekler. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Sayın Serhat Satış'a, Belediye Başkanımız Sayın Şaban Bolat'a, kurum amirlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dediler.