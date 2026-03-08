Haberler

TOFAŞ-Safiport Erokspor: 81-91

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında TOFAŞ, sahasında Safiport Erokspor ile karşılaştı. Maç sonucunda TOFAŞ, rakibine 91-81 yenilerek sahadan üzgün ayrıldı.

STAD: TOFAŞ

HAKEMLER: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Batuhan Söylemezoğlu

TOFAŞ: Perez 14, Yiğitcan Saybir 10, Blazevic 11, Besson 4, Furkan Korkmaz 10, Floyd 10, Özgür Cengiz 5, Tolga Geçim 7, Sadık Kabaca 1, Kidd 9, Lewis

SAFİPORT EROKSPOR: Pangos 10, Simmons 5, Cornelie 12, Egehan Arna 13, Love, Crawford 19, Galloway 18, Thomas Akyazılı, Thurman 10, Metehan Akyel 2, Ahmet Düverioğlu 2

1'NCİ PERİYOT: 19-24

DEVRE: 42-44

3'NCİ PERİYOT: 63-72

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci haftasında TOFAŞ, sahasında ağırladığı Safiport Erokspor'a 91-81 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
