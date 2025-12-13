TOFAŞ, Manisa Basket'i mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında TOFAŞ, evinde Manisa Basket'i 80-62 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Halil Erkoç
TOFAŞ: Besson 16, Yiğitcan Saybir 13, Whaley 13, Lewis 11, Özgür Cengiz 9, Furkan Korkmaz 7, Tolga Geçim 4, Perez 3, Emirhan Serbest 2, Thomasson 2
MANİSA BASKET: Mintz 13, Zemaitis 10, Jayce Johnson 9, Pereira 9, Smith 6, Yiğit Onan 6, Mobley 5, Karahan Efeoğlu 2, Altan Çamoğlu 2
1'İNCİ PERİYOT: 14-21
DEVRE: 30-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-41
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor