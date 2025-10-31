Haberler

TOFAŞ, Furkan Korkmaz'ı Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, milli oyuncu Furkan Korkmaz ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladı. Korkmaz, daha önce Anadolu Efes, NBA takımlarından Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde forma giymiştir.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre TOFAŞ'ta 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.

Bursa temsilcisi, daha önce Anadolu Efes, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen 28 yaşındaki şutör Furkan Korkmaz ile anlaşma sağladı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
