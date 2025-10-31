TOFAŞ, Furkan Korkmaz'ı Transfer Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, milli oyuncu Furkan Korkmaz ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladı. Korkmaz, daha önce Anadolu Efes, NBA takımlarından Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde forma giymiştir.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre TOFAŞ'ta 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları devam ediyor.
Bursa temsilcisi, daha önce Anadolu Efes, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, Monaco ve Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen 28 yaşındaki şutör Furkan Korkmaz ile anlaşma sağladı.
Kaynak: AA / Burcu İnanır - Spor