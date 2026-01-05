TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi eleme turunda yarın Cholet Basket'i konuk edecek

TOFAŞ, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde yarın Fransız temsilcisi Cholet Basket'i ağırlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre iki galibiyete ulaşan tarafın son 16 takım arasına kalacağı seride TOFAŞ Spor Salonu'nda yarın oynanacak ilk maç saat 20.00'de başlayacak.

Normal sezonda D Grubu'nu 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak play-in eleme turunda saha avantajının sahibi olan Bursa ekibi, bu turda C Grubu üçüncüsü Cholet Basket ile son 16'ya kalma mücadelesi verecek.

Taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak seride 1-0 öne geçmeyi hedefleyen Bursa temsilcisinde sakatlığı devam eden Lynn Kidd dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Müsabakayı Portekiz'den Julio Cesar Anaya Freile, İtalya'dan Lorenzo Baldini ve Polonya'dan Michal Proc hakem üçlüsü yönetecek.

Seride ikinci maç ise 8 Ocak'ta Fransa'da oynanacak.

Bu maçlar sonunda seride eşitlik olması durumunda ise kazanan 13-14 Ocak'ta Bursa'da oynanacak son maçta belli olacak.