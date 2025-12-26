Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta açılış maçında TOFAŞ, evinde Bahçeşehir Koleji'ni 92-82'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Özge Şentürk Bayraktar

TOFAŞ: Perez 17, Tolga Geçim 7, Blazevic 14, Whaley 12, Lewis 17, Yiğitcan Saybir 4, Thomasson 2, Özgür Cengiz 5, Emirhan Serbest, Besson 14

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 9, Cavanaugh 17, Homesly 5, Kenan Sipahi 4, Hale 6, Flyn 16, İsmet Akpınar 9, Williams 10, Kopriciva 2, Göktuğ Baş 4

1. Periyot: 17-22

Devre: 37-44

3. Periyot: 62-68

5 faulle çıkan: 39.49 Williams (Bahçeşehir Koleji)

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Spor
