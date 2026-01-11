Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 82-76 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta, rakip takım oyuncuları da etkili performanslarıyla dikkat çekti.

Salon: ENKA

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Edis

Aliağa Petkimspor: Boran Güler 2, Whittaker 14, Franke 15, Blumbergs 13, Sajus 7, Mustafa Kurtuldum 6, Utomi, Yunus Emre Sonsırma 9, Troy Selim Şav 2, Floyd 8

TOFAŞ: Perez 9, Yiğitcan Saybir 20, Tolga Geçim 8, Blazevic 18, Furkan Korkmaz 9, Besson 5, Floyd 11, Özgür Cengiz, Whaley 2, Lewis

1.? ?Periyot: 23-17

Devre: 39-40

3.? ?Periyot: 53-65

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 76-82 yendi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Spor
