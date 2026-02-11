Haberler

Basketbol: Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
Basketbol Şampiyonlar Ligi J Grubu'nda TOFAŞ, Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 69-60 mağlup oldu. İlk çeyreği önde kapatan TOFAŞ, devre arasında eşitliği sağlasa da, maç sonunda kaybederek çeyrek final şansını yitirdi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü hafta maçında TOFAŞ, Almanya'nın ALBA Berlin ekibine 69-60 yenildi.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini TOFAŞ, 18-11 önde bitirdi. Devre arasına ise 33-33 beraberlikle gidildi.

Üçüncü çeyrekte TOFAŞ'a göre daha etkili bir performans sergileyen Almanya temsilcisi, son periyoda 51-47 üstün girdi.

Final çeyreğinde de maçın kontrolünü bırakmayan ALBA Berlin, sahadan 69-60 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Justin Bean, 13 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. TOFAŞ'ta ise Hugo Besson, 17 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Grupta kalan iki maç öncesi TOFAŞ, üçüncü yenilgisini alarak çeyrek final şansını kaybetti. ALBA Berlin ise üçüncü galibiyetini alarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

