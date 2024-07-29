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Tartışmalara neden olan Türk sporcuların kıyafetleri yeniden tasarlanacak

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılan Türk sporcuların, açılış töreninde giydikleri kıyafetler tartışmalara neden olurken Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden bir açıklama geldi. 28 Ağustos'ta başlayacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde, Türk paralimpik sporcular için yeni kıyafetlerin tasarlanacağı bildirildi. Komiteden yapılan açıklamada, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek yeni kıyafetler için en kısa sürede harekete geçeceğimizi bildirmek isteriz." denildi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), milli sporcuların Paris 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreninde giyecekleri kıyafetlerin yeniden tasarlanması için harekete geçeceklerini belirtti.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, olimpiyat ve paralimpik oyunları açılış seremonilerinin, katılımcı ülkeler için kültürel anlamda bir görsel şenlik olduğuna işaret edilerek, "Kimi ülkeler geleneksel kıyafetleri, kimi ülkeler kendi kimlikleri ile bütünleştirdikleri yine kendi moda markalarının kreasyonlarıyla bu görsel ve kültürel gösteriye dahil olurlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden Moğolistan'a, Fransa'dan İtalya'ya hatta nüfusça küçük pasifik ada ülkelerine kadar her ülke kendi kültür ve geleneklerini yansıtan kreasyonlarla açılış törenlerine on yıllardır katılmışlardır." denildi.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEK YENİ KIYAFETLER İÇİN EN KISA SÜREDE HAREKETE GEÇECEĞİZ"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılışı için hazırlanan kıyafetlerin kamuoyunda tepkilere neden olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi: "Bu bağlamda, paralimpik oyunlar açılış töreninde kullanılacak kıyafetlerin belirlenmesi sürecinde komitemizin bir dahli olmamakla birlikte, böyle bir durumun yaşanması bizleri de üzmüştür. Bundan sonraki süreçte, paralimpik oyunlarda komitemizle istişare mekanizmasının çok daha erken ve daha sağlıklı çalıştırılacağını temenni ederiz. Bu süreçteki tüm çalışmalar, ülkemizin uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edilmesi amacıyla yapılmıştır. Paralimpik Komitemizin, sporcularımızın haklarını ve konforunu ön planda tutarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek yeni kıyafetler için en kısa sürede harekete geçeceğini bildirmek isteriz. Kalan çok kısıtlı zamanda bu sürecin sağlıklı tamamlanamaması durumunda, paralimpik sporcularımızın açılış töreninde Türkiye özel kreasyonunun ürünleri olan spor malzemeleri, sponsorumuzun tasarımlarıyla yer almaları görüşü de komitemizce uygun görülmüştür. Anlayışınız için teşekkür eder, tüm sporcularımıza başarılar dileriz."

Öte yandan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni, 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Spor

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Yorumlar (1)

Mehmet Mutlu:

israf israf aman kimin umrundaki

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